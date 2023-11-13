Цим рятівником виявився Майкл Бредлі. Він летів з дружиною та сином з Британії до Іспанії.

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Коли він почув про причину затримки рейсу, то визвався допомогти. Річ у тім, що чоловік і сам є пілотом авіакомпанії easyJet. Він зателефонував своєму начальству і зголосився пролетіти на літаку близько 1500 миль на південь. Компанія погодилася, і рейс вилетів із Великої Британії.

Моя дружина, яка сидить у 15-му ряді з моїм маленьким сином, сказала, що наш рейс затримується на дві години, тому що у них не вистачає одного пілота. І ось перед тим, як ми пройшли через охорону, я подумав, варто зателефонувати спитати дозволу на політ, тому що я хотів би вирушити у відпустку,

– сказав через гучний зв'язок Майкл перед вильотом літака з аеропорту Манчестера.

Він додав, що мав із собою права, посвідчення особи і велике бажання поїхати у відпустку. Пасажири радісно зустріли цю новину.

Представник авіакомпанії easyJet заявив, що затримка рейсу була спричинена наслідками збою в роботі УВС Франції, який вплинув на роботу екіпажу і призвів до того, що довелося вдатися до резервних рейсів.

"Ми вдячні одному з наших пілотів, який 2 вересня разом зі своєю сім'єю летів у відпустку з Манчестера в Аліканте і зголосився виконати цей рейс. Це дало змогу клієнтам дістатися до місця призначення і свідчить про самовідданість справі наших екіпажів", – сказали представники компанії.

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Раніше в Австралії сталася протилежна ситуація. Горе-мандрівниця запізнилася на рейс, але думала, що їй таки вдасться перехопити літак на злітно-посадковій смузі. Вона бігла за літаком і намагалася привернути увагу пілота, аби той зупинив літак.