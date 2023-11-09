Насправді ж усе набагато простіше. Пояснювати незвичне явище взялися у ВМС США.
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Що це насправді було
У ВМС США пояснили, що НЛО над Сан-Дієго були членами парашутної групи. Парашутна команда розповіла в соціальних мережах, що вогні насправді були факелами, які носили члени команди під час виступу на стадіоні Snapdragon.
Як ми бачимо, все виявилося значно простіше, ніж "вторгнення НЛО", яке вже навигадували у соцмережах.
Що побачили у небі над Сан-Дієго: дивіться відео
Раніше турист Раміро Наварро заявив, що під час відпочинку у Мексиці випадково сфотографував НЛО. Сталося це, коли він робив звичайне селфі у пустелі.