Сам Раміро Наварро сказав, що не помічав загадковий об'єкт на задньому тлі своєї фотографії протягом декількох тижнів.

Цікаво У Пентагоні заявили, що деякі НЛО дійсно порушують закони фізики

Однак згодом таки помітив незвичну деталь на своєму знімку.

Декілька тижнів тому я вирушив у дюни. Що ви думаєте? Мене побачили і не забрали

– поділився він.



Селфі "з НЛО" / Фото Needtoknow.co.uk

Як це прокоментували місцеві

Після того, як Раміро опублікував це фото у соцмережах, місцеві почали залишати коментарі.

"НЛО, звичайно! Тут, де я живу, ми також це бачили".

"Я знаю людей поблизу, які бачили це на греблі, вже кілька разів".

Що про НЛО кажуть у Пентагоні

Директор Управління Пентагону з розслідування аномальних явищ (AARO) раніше заявив, що не було знайдено жодних достовірних доказів позаземних візитів або інопланетних технологій. Він також наголосив, що не було виявлено об'єктів, які б не підкорялися законам фізики.

Він також зауважив, хоча деякі випадки НЛО можуть здаватися незаперечними доказами існування об'єктів, що не підкоряються фізиці, вони найчастіше "розпадаються на легко пояснювані джерела", коли беруться до уваги наукові дані.

А ще у 2021 році у NASA повідомили, що відомство зібрало групу з 16 експертів для розслідування повідомлень про непізнані повітряні явища, які досі називають НЛО (хоча абревіатуру змінили не даремно, аби уникнути непорозумінь при трактуванні).