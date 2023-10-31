Інформація про це з'явилася на сторінці навчального закладу у соцмережах.

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Студенти думають, що це НЛО

Учні та викладачі університету також помітили невідомих людей у захисних костюмах, які оточили об'єкт. Хтось з очевидців події зафіксував це на відео. На оприлюднених кадрах видно якийсь об'єкт, дещо схожий на тарілку космічного корабля.

Так на відео "засвітилися" декілька людей, які одягнуті у захисні костюми. Припускають, що це представники урядових органів, які проводять якісь дії поруч з тим, що схоже на НЛО.

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Як це прокоментували в універі

Викладач університету та проректор і координатор Групи космічних досліджень Себастьян Санчес сказав, що керівники навчального закладу бачили відео, але ще не можуть коментувати, що насправді сталось. Пізніше адміністрація університету опублікувало пояснення, що ж насправді сталось на території кампусу.

"Таємниця розгадана: космічний корабель був транспортом нових талісманів – студентів програми міжпланетного обміну Гормона та Нейрона. Ласкаво просимо!", – написали в акаунті Університету Алькали.

Раніше турист Раміро Наварро заявив, що під час відпочинку у Мексиці випадково сфотографував НЛО. Сталося це, коли він робив звичайне селфі у пустелі.