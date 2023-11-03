Як повідомив очевидець подій, жінка пробігла повз службу безпеки і "спустилася на злітну смугу", щоб спробувати зупинити літак.

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Відомо, що інцидент стався в аеропорту Канберри. На оприлюднених у мережі кадрах видно пасажирку на злітно-посадковій смузі, яка намагається зупинити пілота, начебто вона ловить таксі. Очевидці були приголомшені.

Вона намагалася накричати на пілота, намагалася привернути його увагу і підстрибнути, це було дивно,

– написав очевидець подій.

Жінка вибігла на злітну смугу і хотіла зупинити літак: дивіться відео

Чи дали дії жінки результат

Як наслідок – пілот таки заглушив двигун. Після цього федеральна поліція Австралії затримала неуважну мандрівницю. Чи посадили її на цей рейс – невідомо. Однак її поведінка затримала всі рейси в аеропорту на 10 хвилин.

Цікаво! Раніше інша жінка помстилася пасажирці літака, яка не поступилася їй місцем, щоб вона сиділа зі своїми дітьми під час польоту. Річ у тім, що згодом галасливі діти набридли пасажирці і вона все ж таки захотіла помінятися місцями.

До слова, у США пілот-студент розлютився на інструкторів, які заборонили йому здійснювати самостійні польоти. Він не вигадав нічого кращого ніж помститися їм, зруйнувавши літаки.