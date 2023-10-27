В офісі шерифа розповіли, що хлопець "просто вибухнув".

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Він не вигадав нічого кращого ніж виплеснути злість на літаки.

Представники школи повідомили поліцію, побачивши на відеозапису, як студент перехоплює літаки та завдає пошкоджень кожному з них,

– мовиться у повідомленні офісу шерифа.

За даними правоохоронців, десять літаків у школі залишаються на землі, доки механіки визначають масштаби пошкоджень. За словами шерифа округу Мартін Вільяма Снайдера, ситуація могла бути набагато серйознішою, якби збитки не були виявлені до польоту.

"Деякі пошкодження... могли б вплинути на їх здатність до посадки", – заявив він.

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Яке покарання загрожує студенту

Студента одразу ж заарештували на полі Whitman Field та звинуватили у вчиненні злочину.

Раніше жінка помстилася пасажирці літака, яка не поступилася їй місцем, щоб вона сиділа зі своїми дітьми під час польоту. Річ у тім, що згодом галасливі діти набридли пасажирці і вона все ж таки захотіла помінятися місцями.