Спочатку Бартошек планував віддати ці гроші переможцю його авторського квесту. Та це завдання виявилося для його прихильників надто складним.

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Чому блогер скинув мільйон із гелікоптера

Каміл обіцяв величезну суму за розшифрований код у його авторському фільмі "Onemanshow: The Movie". Втім, ніхто так і не зміг цього зробити. Втім, Бартошек вирішив, що все одно дасть можливість своїм підписникам "поборотися" за цей мільйон. Тим користувачам, які поділились своєю електронною поштою, він переслав особливий шифр – з координатами.

Виявилося, що це поле біля чеського міста Лиса-над-Лабем. Блогер домовився, щоб у визначений день над ним з гелікоптера скинули мільйон доларів.

Все це транслювали у мережі

У соцмережах поділилися трансляцією цього дійства. На відео, яким поділилися прихильники Бартошека, видно момент, як з гелікоптера спускають велику скриню – далі вона розкривається і звідти випадають долари.

Люди збирають гроші у полі: дивіться відео

За інформацією ЗМІ, сотні людей прийшли на це поле. Їм знадобилося менше, ніж 60 хвилин, аби зібрати всі банкноти. Вони збирали гроші у пакети (спойлер: дехто – в дуже великі пакети).



Люди збирають гроші у полі / Скриншот з відео