К счастью, произошло это не во время полета, а в момент, когда самолет стоял у выхода на взлет.

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Известно, что мужчине чудом удалось открыть запасный выход и вылезти на крыло самолета. Свидетели происшествия отметили, что лицо, нарушившее общественный порядок, говорило невнятно и не имело полного осознания своего местонахождение.

Мужчину доставили в местное медицинское учреждение для проведения экспертизы.

Важно! Мужчину признали психически больным, поэтому его не задержали и не будут привлекать к уголовной ответственности.

Пассажир открыл аварийный выход и прыгнул с крыла самолета: смотрите видео

Мы благодарим наших летных и наземных экипажей за их молниеносную реакцию и извиняемся перед пассажирами за неудобства,

– заявил представитель авиакомпании Southwest Airlines.

По его словам, самолет вылетел в транзитный аэропорт в Атланте, а затем прибыл в конечный пункт назначения в Балтиморе.

Инциденты на борту самолета