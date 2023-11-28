К счастью, произошло это не во время полета, а в момент, когда самолет стоял у выхода на взлет.
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Известно, что мужчине чудом удалось открыть запасный выход и вылезти на крыло самолета. Свидетели происшествия отметили, что лицо, нарушившее общественный порядок, говорило невнятно и не имело полного осознания своего местонахождение.
Мужчину доставили в местное медицинское учреждение для проведения экспертизы.
Пассажир открыл аварийный выход и прыгнул с крыла самолета: смотрите видео
Мы благодарим наших летных и наземных экипажей за их молниеносную реакцию и извиняемся перед пассажирами за неудобства,
– заявил представитель авиакомпании Southwest Airlines.
По его словам, самолет вылетел в транзитный аэропорт в Атланте, а затем прибыл в конечный пункт назначения в Балтиморе.
Инциденты на борту самолета
- На рейсе авиакомпании Frontier Airlines произошел жуткий инцидент – пассажирка вела себя крайне неадекватно. А другая – предположила, что у нее "поселился сатана" и начала читать молитвы. Бортпроводникам пришлось вызывать представителей полиции.
- Раньше мы писали о пассажира, севшего за штурвал самолета, ведь никто не мог связаться с пилотом К счастью, полет прошёл хорошо.