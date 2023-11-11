57-річний чоловік та його новоспечена дружина після святкування придбали скретч-квиток Diamonds & Pearls.

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Дружина зіскребла його і була шокована, дізнавшись про виграш.

Коли вона оголосила суму призу мільйон доларів, ми не повірили. Ми продовжували читати інструкцію знову і знову, щоб переконатися, що ми справді виграли. Для нас це були приголомшливі декілька днів!,

– прокоментував новоспечений мільйонер.

Молодята обрали отримати одноразову виплату у розмірі 693 000 доларів.

Куди пара витратить гроші

Пара не назвала, куди саме витратить призові гроші. Однак чоловік зізнався, що вони планують інвестувати свій виграш.

Раніше ми писали, що українки все частіше почали вигравати у лотерею. Лише за останні тижні 3 жінки зірвали 3 великі джекпоти. Зокрема:

75-річна пенсіонерка з Києва виграла 300 тисяч гривень;

46-річна жінка з міста Суми виграла 190 тисяч гривень;

і ще одна пенсіонерка з Дніпра також виграла 190 тисяч гривень.

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