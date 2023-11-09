Не менш дивним є і той факт, що чоловік виграє щотри роки.

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Свій перший приз у лотереї чоловік виграв 6 років тому, а другий – 3 роки. І от зараз йому знов посміхнулася удача. Відомо, що того дня чоловік відвіз сина до школи і вирішив зайти в магазин Evergreen Food Store, щоб випити холодного чаю.

У магазині він купив одразу 3 лотерейні білети. Один з них виявився виграшним, чоловік виграв аж 500 тисяч доларів. Раніше він вигравав 10 тисяч і 1000 доларів.

Куди чоловік витратить гроші

Одразу після перемоги чоловік зателефонував матері та сказав, що погасить її борг за лікування й вона зможе нарешті вийти на пенсію.

Раніше ми писали, що чоловік виграв мільйон доларів у лотерею завдяки прибиральниці. Чоловік давно купив лотерейний білет і просто забув про нього. Білет лежав у нього вдома не один місяць. Допоки його не знайшла прибиральниця. Зрештою, чоловік виграв 1 мільйон доларів.

А от іншій переможниці не так пощастило. 77-річна американка втратила свій шанс отримати джекпот, який вона виграла. Річ у тім, що вона випадково викинула виграшний лотерейний білет.

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