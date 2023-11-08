Щасливчик виграв на додатковій ставці в блекджек. Вона складала лише 1 фунт стерлінгів.
Дивіться також Знак долі: забобонний чоловік довірився прикметі і виграв 100 тисяч доларів
Відомо, що переможець лише нещодавно переїхав з Латвії до Британії.
Коли дилер сказав мені, що я зіграв туза і виграв, моєму мозку знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що це означає. Я провів пару хвилин у несвідомості та недовірі, але мої друзі всі стрибали навколо мене від хвилювання,
– сказав переможець.
Куди чоловік витратить гроші
Дейвіс зізнався, що вже витратив частину призу.
Я купив іграшки для своїх двох дітей і планую придбати новий BMW 5 серії для себе,
– додав він.
Щасливчик, який зірвав куш / Фото Grosvenor Casino
Інші фантастичні випадки виграшів у казино
- Раніше найшвидша жінка планети зірвала куш у казино. Вона виграла 1 185 599 доларів у розкішному готелі-казино Caesars Palace в Лас-Вегасі. Вона зізналася, що поставила лише 25 доларів і цього виявилося достатньо для перемоги такої колосальної суми.
- А турок, на ім'я Мустафа Ераслан зірвав джекпот у казино Merit в Нікосії. Його виграш склав 78 540 євро. Однак замість виграшу він отримав звинувачення та зобов'язання сплатити штраф.