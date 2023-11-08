Щасливчик виграв на додатковій ставці в блекджек. Вона складала лише 1 фунт стерлінгів.

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Відомо, що переможець лише нещодавно переїхав з Латвії до Британії.

Коли дилер сказав мені, що я зіграв туза і виграв, моєму мозку знадобилася хвилина, щоб зрозуміти, що це означає. Я провів пару хвилин у несвідомості та недовірі, але мої друзі всі стрибали навколо мене від хвилювання,

– сказав переможець.

Куди чоловік витратить гроші

Дейвіс зізнався, що вже витратив частину призу.

Я купив іграшки для своїх двох дітей і планую придбати новий BMW 5 серії для себе,

– додав він.



Щасливчик, який зірвав куш / Фото Grosvenor Casino

Інші фантастичні випадки виграшів у казино

Раніше найшвидша жінка планети зірвала куш у казино. Вона виграла 1 185 599 доларів у розкішному готелі-казино Caesars Palace в Лас-Вегасі. Вона зізналася, що поставила лише 25 доларів і цього виявилося достатньо для перемоги такої колосальної суми.

А турок, на ім'я Мустафа Ераслан зірвав джекпот у казино Merit в Нікосії. Його виграш склав 78 540 євро. Однак замість виграшу він отримав звинувачення та зобов'язання сплатити штраф.

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