Однак переможець чи переможниця досі не звернулися до представників лотереї.
Дивіться також Оце пощастило: чоловік двічі виграв 10 мільйонів доларів у лотереї
Це означає, що щасливчиком може бути будь-хто з вас, хто придбав лотерейний в Одесі. Представники лотереї зазначили, що виграшний білет придбали 9 грудня і він має номер 0051439.
Точка продажу, на якій було куплено цей білет, розташований на вулиці Розкидайлівська, 34, коштував білет всього 30 гривень,
– зазначили представники національної лотереї.
У МСЛ закликали усіх, перевірити свої білети ще раз, адже переможцем може бути кожен!
Раніше ми писали, що в Україні жінкам почало більше щастити у лотерею. Це доводить статистика, адже 2 великих джекпоти у "Лото-Забава" діставалися жінкам.
Також ми писали про 53-річного чоловіка з Полтави. Він вже вдруге став переможцем у лотереї. Цього разу йому пощастило виграти 190 000 гривень.