Однак переможець чи переможниця досі не звернулися до представників лотереї.

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Це означає, що щасливчиком може бути будь-хто з вас, хто придбав лотерейний в Одесі. Представники лотереї зазначили, що виграшний білет придбали 9 грудня і він має номер 0051439.

Точка продажу, на якій було куплено цей білет, розташований на вулиці Розкидайлівська, 34, коштував білет всього 30 гривень,

– зазначили представники національної лотереї.

У МСЛ закликали усіх, перевірити свої білети ще раз, адже переможцем може бути кожен!

Раніше ми писали, що в Україні жінкам почало більше щастити у лотерею. Це доводить статистика, адже 2 великих джекпоти у "Лото-Забава" діставалися жінкам.

Також ми писали про 53-річного чоловіка з Полтави. Він вже вдруге став переможцем у лотереї. Цього разу йому пощастило виграти 190 000 гривень.

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