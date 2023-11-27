53-річний чоловік розповів, що він дотримується певного ритуалу, який допомагає йому вигравати.

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Сам чоловік зізнався, що за своє життя неодноразово перемагав у лотерею. Він вигравав не лише гроші, але й пилосос та багато іншої дрібної побутової техніки.

Щодо мого секретного ритуалу – я не готовий його розкривати. Але, скажу одне – я купую по 10 лотерейних білетів на тираж і я впевнений, що колись виграю джекпот,

– наголосив щасливчик.

Раніше чоловік вже виграв головний приз лотереї "Лото-Забава". Перед цим йому наснився віщий сон. Зранку він одразу ж вирушив до точки продажу лотерейних білетів, щоб перевірити свої квитки "Лото-Забава".

"Стираю білети, а до мене звертається продавець: "Вітаю, ви виграли великий приз у "Лото-Забава" і показує суму на лотерейному терміналі – виявилось, що ця сума еквівалентна вартості авто, яке розігрувалось у цій лотереї", – додав Геннадій.

Куди щасливчик витратить гроші

Геннадій поділився, що на ці гроші він планує зробити декілька покупок для свого дому і поділитися частиною коштів з дітьми.

Раніше ми писали, що в Україні жінкам почало більше щастити у лотерею. Вже третій тираж поспіль 2 великих джекпоти у "Лото-Забава" дістаються жінкам.

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