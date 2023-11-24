Водночас відомо, що білет щасливцю обійшовся усього у 45 гривень.
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Щаслива подія сталась 19 листопада. Невідомий взяв участь у 1254 тиражу "Лото-Забава", під час якого було розіграно щотижневий приз "Великої гри" – 190 000 гривень.
Виграш щасливцю приніс білет № 0052207, який було куплено 18 листопада в Ужгороді. Точка продажу, на якій було куплено цей білет, знаходиться в супермаркеті "Вопак".
Наразі, переможець ще не контактував з представниками державної лотереї.
Раніше ми писали, що в Україні жінкам почало більше щастити у лотерею. Це підтверджує той факт, що вже третій тираж поспіль 2 великих джекпоти у "Лото-Забава" дістаються жінкам. Як зазначили на сайті державних лотерей, вже третій тираж поспіль два великих джекпоти у "Лото-Забава" дістаються жінкам.