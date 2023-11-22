Як відомо, чоловік виграв 13 січня, а вже 8 лютого він підписав угоду про нерозголошення.

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Це важлива процедура, адже чоловік має неповнолітню доньку.

Через виняткові проблеми безпеки, пов'язані з виграшем у лотерею, Відповідач погодився укласти Угоду про нерозголошення, щоб сприяти безпеці відповідача та їхньої доньки, а також уникнути непоправної шкоди від розголосу ЗМІ,

– мовиться у заяві.

Однак колишня дружина необережно розповіла про виграш своїм батькам. Про це дізнався і сам переможець у лотерею. Тепер на пару чекає довга судова тяганина.

Число, яке найчастіше випадає у лотереї

І хоча виграш у лотереї залишається абсолютно випадковою подією, пов'язаною із великим везінням та рішенням долі. Однак результати нового дослідження вказують на можливість певних підходів до збільшення шансів на виграш.

Дослідники з грального порталу CSGO докладно проаналізували статистику чисел, які найчастіше з'являються в розіграшах вже улюбленої лотереї США Powerball. Вони вивчили понад 950 розіграшів, охоплюючи період з 2015 по 2023 рік.