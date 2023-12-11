Чоловік зізнався, що обидва рази він витратив на щасливий білет не так багато – 30 доларів.
Дивіться також Міф чи правда: найпопулярніші вигадки про онлайн-казино, в які досі вірять
І от вдача вирішила посміхнутися йому. Він отримав одноразову суму в розмірі 6 мільйонів доларів після сплати податків.
Двічі поспіль – які шанси? Ви навіть не можете думати про це. Це незрозуміло,
– прокоментував виграв продавець магазину H&A, в якому щасливець придбав квитки.
Працівник крамниці додав, що переможець не змінився після виграшу і що він продовжує грати в лотерею, тому що йому це подобається.
Раніше ми писали про жінку, яка вдруге виграла за лотерейним скретч-білетом. Цього разу їй пощастило зірвати більший джекпот. Її приз складає 25 мільйонів доларів! Таку суму вона виграла, взявши участь у миттєвій грі вартістю 50 доларів.
До слова, щастить не лише американцям! Полтавчанин, на ім'я Геннадій вже вдруге зірвав джекпот у лотерею. 53-річний чоловік працює водієм автобуса. Чоловік розповів, що він дотримується певного ритуалу, який допомагає йому вигравати.