Мовиться про жінку Дезіре Фортіні-Крафт із Гайд-Парку, яка виграла третій головний приз лотереї "Billion Dollar Extravaganza".

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Її приз складає 25 мільйонів доларів! Таку суму вона виграла, взявши участь у миттєвій грі вартістю 50 доларів.

Цікаво! Фортіні-Крафт уже вдруге виграє головний приз за миттєвим білетом. У 2006 році вона виграла 1 мільйон доларів в іншому розіграші.

Куди щасливиця витратить гроші

За її словами, вона планує зробити кілька великих сімейних покупок і погасити студентські кредити трьох своїх дочок.

Вона сказала, що вони хочуть насолоджуватися життям, вони працьовиті та планують добре провести Різдво на Арубі,

– зазначили представники лотереї.

Раніше ми писали про полтавчанина, який вже вдруге зірвав джекпот у лотерею. 53-річний Геннадій працює водієм автобуса. Чоловік розповів, що він дотримується певного ритуалу, який допомагає йому вигравати.

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