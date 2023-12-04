Мовиться про жінку Дезіре Фортіні-Крафт із Гайд-Парку, яка виграла третій головний приз лотереї "Billion Dollar Extravaganza".
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Її приз складає 25 мільйонів доларів! Таку суму вона виграла, взявши участь у миттєвій грі вартістю 50 доларів.
Куди щасливиця витратить гроші
За її словами, вона планує зробити кілька великих сімейних покупок і погасити студентські кредити трьох своїх дочок.
Вона сказала, що вони хочуть насолоджуватися життям, вони працьовиті та планують добре провести Різдво на Арубі,
– зазначили представники лотереї.
Раніше ми писали про полтавчанина, який вже вдруге зірвав джекпот у лотерею. 53-річний Геннадій працює водієм автобуса. Чоловік розповів, що він дотримується певного ритуалу, який допомагає йому вигравати.