Відомо, що пара придбала 2 щасливі білети на EuroMillions перед своєю поїздкою в Іспанію. Сталося це ще у 2012 році.

Дивіться також Чоловік виграв 2 мільйони доларів у лотерею, дослухавшись поради друга: що він йому сказав

Вони дізналися про свою перемогу, перевіривши квитки у магазині Best One у Вотершеддінгсі. Однак продавець збрехав їм, сказавши, що вони не виграли, і запитав, чи хочуть вони повернути квиток.

Очевидно, працівник магазину хотів привласнити собі квиток, але його шахрайство викрили. На щастя, справедливість таки існує, тож чоловіка визнали винним у шахрайстві та засудили до 30 місяців в'язниці.

Тепер ми можемо з нетерпінням чекати можливості насолоджуватися нашою перемогою та проводити час із сім'єю та друзями,
– сказало подружжя.

Швидше за все, пара таки зможе отримати свій приз після певних формальних процедур.

Люди, які не отримали свій приз у лотерею