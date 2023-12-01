Відомо, що пара придбала 2 щасливі білети на EuroMillions перед своєю поїздкою в Іспанію. Сталося це ще у 2012 році.
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Вони дізналися про свою перемогу, перевіривши квитки у магазині Best One у Вотершеддінгсі. Однак продавець збрехав їм, сказавши, що вони не виграли, і запитав, чи хочуть вони повернути квиток.
Очевидно, працівник магазину хотів привласнити собі квиток, але його шахрайство викрили. На щастя, справедливість таки існує, тож чоловіка визнали винним у шахрайстві та засудили до 30 місяців в'язниці.
Тепер ми можемо з нетерпінням чекати можливості насолоджуватися нашою перемогою та проводити час із сім'єю та друзями,
– сказало подружжя.
Швидше за все, пара таки зможе отримати свій приз після певних формальних процедур.
Люди, які не отримали свій приз у лотерею
- У США американець ледь не втратив свій приз, який виграв у лотерею. Все через те, що він не знав, що взагалі брав участь у розіграші.
- В Італії безхатькові посміхнулася удача. Він виграв у лотерею аж 37 тисяч євро, але так і не може отримати жодної копійки.
- А ще одна жінка виграла джекпот у казино. Але замість рекордного призу вона отримала безкоштовний обід і все.