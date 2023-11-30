Майкл Сільва розповів представникам державної лотереї Массачусетсу свою вражаючу історію перемоги.

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Спершу чоловік виграв 50 доларів за 10-доларовим квитком і запитав у товариша, що йому робити з виграшем.

Усе або нічого. Іди по-крупному або йди додому,

– відповів друг.

Тоді Майкл вирішив витратити свій виграш на скретч-білет $50 Billion Dollar Extravaganza. Саме він виявився щасливим і приніс американцеві головний приз у розмірі 2 мільйони доларів.



Чоловік виграв 2 мільйони доларів у лотерею / Фото UPI

Раніше ми писали про щасливчика із Шотландії, який зірвав джекпот з мізерної ставки. Він поставив лише 2 фунти стерлінгів (приблизно 90 гривень), а виграв – 565 500 фунтів стерлінгів.

Чи можна збільшити ймовірність перемоги у лотерею

Виграш у лотереї є цілковитим везінням та подарунком долі, однак збільшити свої шанси на цей подарунок все ж можна. Такого висновку дійшли аналітики, які дослідили результати розіграшу лотереї Powerball і з'ясували, яке число випадає частіше. Так, число, яке найчастіше випадає у лотерею – 61. З 2015 по 2023 рік у понад 950 тиражах воно випадало аж 90 разів.