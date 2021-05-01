Очікування VS реальність: 15 людей, які захотіли змінити свій стиль, але щось пішло не так

Перед святами більшість людей хочуть привести себе до ладу та причепуритися. Варіантів безліч – можна змінити зачіску, зробити інший макіяж, придбати новий одяг або ж вигадати щось інше. Проте, експерименти зі стилем та зовнішністю не завжди бувають вдалими.
Герої цієї добірки просто хотіли мати гарний вигляд, але їх очікування не втілилися у реальність. Після цих випадків, вони будуть ретельніше обирати майстрів, до яких звертатимуться за допомогою, та кілька разів подумають перед тим, як замовляти щось в інтернеті.
Це цікаво Дитина замовила в інтернет-магазині рибку, а отримала живого крокодила