Очікування VS реальність: 15 людей, які захотіли змінити свій стиль, але щось пішло не так

10:47

Перед святами більшість людей хочуть привести себе до ладу та причепуритися. Варіантів безліч – можна змінити зачіску, зробити інший макіяж, придбати новий одяг або ж вигадати щось інше. Проте, експерименти зі стилем та зовнішністю не завжди бувають вдалими.