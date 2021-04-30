Чоловік перелякався, закрив коробку та одразу ж викликав поліцію. Виявилося, що замість рибки приїхав рідкісний сіамський крокодил у віці 3 – 4 місяців. Цей вид перебуває під загрозою зникнення і занесений до Червоного списку видів.

Це цікаво Такого ще не було: у Тель-Авіві двоє чоловіків перевозили коня в ліфті хмарочосу – їх затримали

Згідно з китайським законодавством, сіамських крокодилів можна купувати і утримувати лише після реєстрації та отримання спеціального дозволу, адже цей вид є агресивним. У дорослому віці ці рептилії виростають до 4 метрів у довжину. Тому вирощувати їх у домашніх умовах вкрай небезпечно.

Правоохоронці забрали крокодила. Кур'єрська служба, яка доставила коробку з крокодилом отримувачу, проводить службове розслідування. Правила цієї компанії забороняють перевезення тварин, а тому працівники відділення, в якому прийняли цю посилку, можуть бути покараними.