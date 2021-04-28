Дивна подія сталася в одному з висотних будинків на півдні Тель-Авіва. Там камери відеонагляду зафіксували, як у ліфт хмарочосу заходить кінь.

Кадри з відеокамер швидко поширилися спочатку в групах жителів будинку і всього житлового кварталу Аргазим, і вже потім потрапили в соціальні мережі і пресу. Жителі були розгнівані – і поки одні саркастично жартували, інші поскаржилися в поліцію.

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Перевірка, яка буда проведена після скандалу, що почався, показала, що житель сусіднього хмарочоса, скоріш за все катався неподалік на коні та хотів відвідати друга. Він не захотів залишати коня внизу і вирішив взяти його із собою на шостий поверх.

Тим часом у Тель-Авіві.

Нічого незвичайного.

לא משהו חריג pic.twitter.com/5CB8Im8phK — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) April 27, 2021

Власника коня та його друга затримали. Проте в якому саме правопорушенні підозрюють затриманих – невідомо. А будинковий комітет хмарочосу вже повідомив про намір внести до Статуту кондомініуму заборону на катання коней в ліфтах.

Мабуть, ми зробили помилку, не вписавши в правила поведінки в будівлі заборону на вхід коней і провезення їх в ліфті,

– написала в загальній групі представниця будинкового комітету.