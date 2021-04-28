Странное событие произошло в одном из высотных домов на юге Тель-Авива. Там камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в лифт небоскреба заходит лошадь.

Кадры с видеокамер быстро распространились сначала в группах жителей дома и всего жилого квартала Аргазим, и уже потом попали в социальные сети и прессу. Жители были разгневаны – и пока одни саркастически шутили, другие пожаловались в полицию.

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Проверка, которая была проведена после начавшегося скандала, показала, что житель соседнего небоскреба, скорее всего катался неподалеку на лошади и хотел навестить друга. Он не захотел оставлять лошадь внизу и решил взять ее с собой на шестой этаж.

Между тем в Тель-Авиве.

Ничего необычного.

לא משהו חריג pic.twitter.com/5CB8Im8phK — יבגני זרובינסקי (@ivgiz) April 27, 2021

Владельца лошади и его друга задержали. Однако в каком именно правонарушении подозревают задержанных – неизвестно. А домовый комитет небоскреба уже сообщил о намерении внести в Устав кондоминиума запрет на катание лошадей в лифтах.

Видимо, мы совершили ошибку, не вписав в правила поведения в здании запрет на вход лошадей и провоз их в лифте,

– написала в общей группе представительница домового комитета.