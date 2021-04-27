38-летний Джарид Норман напала акула у побережья южноафриканского штата Квазулу-Натал. Она сломала зуб об голову мужчины, однако он, к счастью, остался жив.

Джарид Норман уже много лет занимается своим хобби – подводной охотой. По его словам, за все это время он встречался с акулами более 100 раз. Он убежден, что акулы похожи на "змей в саду" – если вы не трогаете их, они не тронут вас.

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Однако на этот раз морского хищника заинтересовала добыча Джарида. Мужчина уверяет, что акула не хотела нападать на него – ей нужна была рыба, которую он поймал.

Я почувствовал, что что-то ударило меня по голове. Это не было нападением – она хотела рыбу в моих руках,

– рассказал мужчина после инцидента.

Когда акуле удалось забрать добычу мужчины, она успокоилась и уплыла прочь. Джарид выплыл на поверхность, и почувствовал, что у него в голове что-то есть. Он посмотрел в зеркало, и понял, что это обломок акульего зуба.



Зуб акулы застрял в голове у Джарида Нормана / Фото The Sun

Мужчина вытащил зуб со своей головы и снял этот момент на видео, а когда дело было сделано, он даже спел фрагмент детской песни об акуле Baby Shark. Позже врач осмотрел его и заверил, что с Джаридом все нормально.

Акула сломала зуб об голову мужчины: видео 18+