Часть жителей канадского городка Таблер-Ридж осталась на выходные без интернета и кабельного телевидения из-за бобра. Животное перегрызло оптоволоконный кабель, который проходил под землей.

Представители местного провайдера Telus назвали этот инцидент "очень необычным и уникальным канадским поворотом событий". От него пострадали 900 их клиентов.

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Бобер добрался до кабеля в 4 часа утра в субботу – именно тогда исчез интернет. Предполагают, что один или несколько бобров копали под землей вдоль ручья, когда наткнулись на провод, расположенный на глубине около 1-го метра. Он был защищен изоляционной трубой толщиной 11,5 сантиметра, но она не помешала острым зубам бобра.

Кроме того, пушистый озорник забрал с собой ленту для маркировки кабелей, которую обычно тоже закапывают под землей. Ее куски нашли неподалеку от "места преступления" – у плотины бобров. Похоже, что лента была нужна животным для продолжения строительства их дома.



Ленту для маркировки кабелей нашли на вершине плотины / Фото Telus

Специалисты чинили сетевые коммуникации до вечера следующего дня – все выходные почти 1000 жителей Таблер-Ридж были без доступа к интернету и кабельному телевидению.