Бегуны из эстафетной команды средней школы Логана, штат Юта, США, лидировали в гонке на Grizzly Invitational. Однако в какой-то момент к финишу присоединился неожиданный и ловкий соперник.

Во время завершающего этапа женской эстафеты 4х200 метров на соревнованиях по легкой атлетике на беговую трассу выбежала собака. Четвероногий спринтер привлек к себе все внимание и сорвал шквал аплодисментов в захватывающем финише.

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Домашний любимец, по имени Холли сбежал от своих хозяев, и присоединился к спортсменам. Толпа на трибунах взорвалась, когда пес догнал и опередил лидера соревнований перед финишной линией, едва не сбив ее с ног.

Сначала я подумала, что это еще один бегун, и была удивлена, потому что у нас было довольно хорошее преимущество. Когда он подошел ближе, я подумала, что он слишком мал для человека, а потом заметила, что это был пес,

– сказала Грейси Лейни.

Однако официальные лица гонки не признали Холли победителем – победа досталась Грейси Лейни из средней школы Логана со временем 1 минута 59,27 секунды.