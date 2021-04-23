Веселый финиш: пес выбежал на беговую дорожку на соревнованиях по эстафетному бегу и победил
Бегуны из эстафетной команды средней школы Логана, штат Юта, США, лидировали в гонке на Grizzly Invitational. Однако в какой-то момент к финишу присоединился неожиданный и ловкий соперник.
Источник:ksl.com
Во время завершающего этапа женской эстафеты 4х200 метров на соревнованиях по легкой атлетике на беговую трассу выбежала собака. Четвероногий спринтер привлек к себе все внимание и сорвал шквал аплодисментов в захватывающем финише.
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Домашний любимец, по имени Холли сбежал от своих хозяев, и присоединился к спортсменам. Толпа на трибунах взорвалась, когда пес догнал и опередил лидера соревнований перед финишной линией, едва не сбив ее с ног.
Сначала я подумала, что это еще один бегун, и была удивлена, потому что у нас было довольно хорошее преимущество. Когда он подошел ближе, я подумала, что он слишком мал для человека, а потом заметила, что это был пес,
– сказала Грейси Лейни.
Однако официальные лица гонки не признали Холли победителем – победа досталась Грейси Лейни из средней школы Логана со временем 1 минута 59,27 секунды.
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