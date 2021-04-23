Бігуни з естафетної команди середньої школи Логана, штат Юта, США, лідирували в гонці на Grizzly Invitational. Проте в якийсь момент до фінішу приєднався неочікуваний та спритніший суперник.

Під час завершального етапу жіночої естафети 4х200 метрів на змаганнях з легкої атлетики на бігову трасу вибіг собака. Чотириногий спринтер привернув до себе всю увагу та зірвав шквал оплесків у захопливому фініші.

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Домашній улюбленець, на ім'я Холлі втік від своїх господарів, та приєднався до спортсменів. Натовп на трибунах вибухнув, коли пес наздогнав та випередив лідерку змагань перед фінішною лінією, ледь не збивши її з ніг.

Спочатку я подумала, що це ще один бігун, і була здивована, тому що у нас була досить хороша перевага. Коли він підійшов ближче, я подумала, що він занадто малий для людини, а потім помітила, що це був пес,

– сказала Грейсі Лейні.

Однак офіційні особи гонки не визнали Холлі переможцем – перемога дісталася Грейсі Лейні з середньої школи Логана з часом 1 хвилина 59,27 секунди.