Під час пробіжки по парку спортсмен зустрівся з великим ведмедем, який переслідував його протягом декількох хвилин. На щастя, все закінчилася добре.

У штаті Вайомінг, США, сталася цікава історія. Еван Метьюз здійснював у парку Гранд-Тітон пробіжку, проте йому на шляху трапився голодний барибал – величезний чорний ведмедь, який, вірогідно, нещодавно виповз зі сплячки.

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Ведмідь наздогнав бігуна та переслідував його близько кілометра, і хоча Еван мав із собою ведмежий спрей, він не розпилював його, через те, що ведмідь не підходив на відстань ближче 20 метрів. Чоловік не тікав від велетня, тому що той міг би подумати про нього як про здобич, і погнатися за ним.

На відео зображений момент, коли Метьюз почав відступати до свого автомобіля, що стояв неподалік, і весь цей час говорив ведмедю, щоб той припинив, і той врешті-решт дійсно відступив.

Гей! Стій там! Ні! Назад! Мені без різниці, що тобі хочеться їсти. Я тобі не їжа! Зрозуміло, можемо і далі прогулятися, якщо тобі хочеться, але ближче не підходь.

Я бачив багато ведмедів в дикій природі, але це був перший раз, коли хтось проявив до мене хоч якийсь інтерес. Мабуть, він був дуже голодний,

– поділився враженнями чоловік.