Во время пробежки по парку спортсмен встретился с большим медведем, который преследовал его в течение нескольких минут. К счастью, все закончилось хорошо.

В штате Вайоминг, США, произошла интересная история. Эван Мэтьюз осуществлял в парке Гранд-Титон пробежку, однако ему на пути попался голодный барибал – огромный черный медведь, который, вероятно, недавно выполз из спячки.

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Медведь догнал бегуна и преследовал его около километра, и хотя Эван имел с собой медвежий спрей, он не распиливал его, из-за того, что медведь не подходил на расстояние ближе 20 метров. Мужчина не убегал от великана, потому что тот мог бы подумать о нем как о добыче, и погнаться за ним.

На видео запечатлен момент, когда Мэтьюз начал отступать к своему автомобилю, что стоял неподалеку, и все это время говорил медведю, чтобы тот прекратил, и тот в конце концов действительно отступил.

Эй! Стой там! Нет! Назад! Мне без разницы, что тебе хочется есть. Я тебе не еда! Разумеется, можем и дальше прогуляться, если тебе хочется, но ближе не подходи.

Я видел много медведей в дикой природе, но это был первый раз, когда кто-то проявил ко мне хоть какой-то интерес. Видимо, он был очень голоден,

– поделился впечатлениями мужчина.