Герои этой подборки просто хотели хорошо выглядеть, но их ожидания не воплотились в реальность. После этих случаев, они будут тщательно выбирать мастеров, к которым обращаться за помощью, и несколько раз подумают перед тем, как заказывать что-то в интернете.
Это интересно Ребенок заказал в интернет-магазине рыбку, а получил живого крокодила
"Я так ждала это платье"
"Долго решалась на такую покраску волос"
"Вы видите что-то похожее в этих платьях?"
"Маникюр, который я хотела, и маникюр, который мне сделали"
"У меня такой же размер, как у модели на фото"
"Как долго оно будет отрастать?"
"Что я просила и что получила"
"Представим, что так и должно быть"
"Один в один, как на картинке"
"Он сделал вот это, а потом сказал: "Извини, я ошибся""
"Я попросила повторить дизайн с картинки"
"Просто нет слов"
"Получилось очень натурально"
"Для кого пошили эти штаны?"
"Что скажете, похоже?"