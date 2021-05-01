Герои этой подборки просто хотели хорошо выглядеть, но их ожидания не воплотились в реальность. После этих случаев, они будут тщательно выбирать мастеров, к которым обращаться за помощью, и несколько раз подумают перед тем, как заказывать что-то в интернете.

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"Я так ждала это платье"

"Долго решалась на такую покраску волос"

"Вы видите что-то похожее в этих платьях?"

"Маникюр, который я хотела, и маникюр, который мне сделали"

"У меня такой же размер, как у модели на фото"

"Как долго оно будет отрастать?"

"Что я просила и что получила"

"Представим, что так и должно быть"

"Один в один, как на картинке"

"Он сделал вот это, а потом сказал: "Извини, я ошибся""

"Я попросила повторить дизайн с картинки"

"Просто нет слов"

"Получилось очень натурально"

"Для кого пошили эти штаны?"

"Что скажете, похоже?"