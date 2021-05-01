Герої цієї добірки просто хотіли мати гарний вигляд, але їх очікування не втілилися у реальність. Після цих випадків, вони будуть ретельніше обирати майстрів, до яких звертатимуться за допомогою, та кілька разів подумають перед тим, як замовляти щось в інтернеті.

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"Я так чекала на цю сукню"

"Довго зважувалася на таке фарбування волосся"

"Ви бачите щось схоже у цих сукнях?"

"Манікюр, який я хотіла, і манікюр, який мені зробили"

"У мене такий самий розмір, як у моделі на фото"

"Як довго воно відростатиме?"

"Що я просила і що отримала"

"Уявімо, що так і мало бути"

"Один в один, як на картинці"

"Він зробив ось це, а потім сказав: "Вибач, я помилився""

"Я попросила повторити дизайн з картинки"

"Немає слів"

"Вийшло дуже натурально"

"Для кого пошили ці штани?"

"Що скажете, схоже?"