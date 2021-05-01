Герої цієї добірки просто хотіли мати гарний вигляд, але їх очікування не втілилися у реальність. Після цих випадків, вони будуть ретельніше обирати майстрів, до яких звертатимуться за допомогою, та кілька разів подумають перед тим, як замовляти щось в інтернеті.
Це цікаво Дитина замовила в інтернет-магазині рибку, а отримала живого крокодила
"Я так чекала на цю сукню"
"Довго зважувалася на таке фарбування волосся"
"Ви бачите щось схоже у цих сукнях?"
"Манікюр, який я хотіла, і манікюр, який мені зробили"
"У мене такий самий розмір, як у моделі на фото"
"Як довго воно відростатиме?"
"Що я просила і що отримала"
"Уявімо, що так і мало бути"
"Один в один, як на картинці"
"Він зробив ось це, а потім сказав: "Вибач, я помилився""
"Я попросила повторити дизайн з картинки"
"Немає слів"
"Вийшло дуже натурально"
"Для кого пошили ці штани?"
"Що скажете, схоже?"