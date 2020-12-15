Натхненний відеогрою, Mortal Kombat вже зовсім скоро об'єднає найбільших бійців Землі, щоб битися з суперниками з іншої планети!

Новий фільм за мотивами гри Mortal Kombat отримав нову дату релізу. Як повідомляється на офіційній сторінці фільму у Twitter, прокат фільму почнеться в середу, 16 квітня 2021 року, в кінотеатрах і, тільки в США, та на каналі HBO Max в той же день.

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Warner Bros. також випустила новий плакат і логотип для фільму в прес-релізі. Він виглядає, як будь-який інший плакат Mortal Kombat – з класичним логотипом дракона та загрозливим шрифтом.

16 квітня на арену виходить Mortal Kombat. Вийде в кінотеатрах та буде транслюватись виключно на HBO Max,

– йдеться в оголошенні Mortal Kombat Movie.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Як заявив продюсер картини Тодд Гарнер, трейлер картини з'явиться в 2021 році, так що поки візуал майбутнього фільму залишається загадкою.

Варто зазначити, що це буде перший повнометражний фільм по легендарній серії ігор з дорослим рейтингом R.

Оскільки це вже було заявлено іншими членами команди, я, мабуть, розвію останні сумніви і чутки. Mortal Kombat отримає рейтинг R, а значить вперше в історії смертельні випадки нарешті з'являться на великому екрані (і ні, я не буду розкривати, які саме). Доведеться чекати виходу фільму і подивитися!,

– зазначив сценарист Грег Руссо.

Додамо, що вихід новітньої екранізації фантастичних смертельних випадків відеоігор і мультимедіа було відкладено з початкової дати виходу – 15 січня 2021 року.