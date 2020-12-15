Вдохновленный видеоигрой, Mortal Kombat уже совсем скоро объединит величайших бойцов Земли, чтобы сразиться с соперниками с другой планеты!

Новый фильм по мотивам игры Mortal Kombat получил новую дату релиза. Как сообщается на официальной странице фильма в Twitter, прокат фильма начнется в среду, 16 апреля 2021 года, в кинотеатрах и только в США, и на канале HBO Max в тот же день.

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Warner Bros. также выпустила новый плакат и логотип для фильма в пресс-релизе. Он выглядит, как любой другой плакат Mortal Kombat – с классическим логотипом дракона и угрожающим шрифтом.

16 апреля на арену выходит Mortal Kombat. Выйдет в кинотеатрах и будет транслироваться исключительно на HBO Max,

– говорится в объявлении Mortal Kombat Movie.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020

Как заявил продюсер картины Тодд Гарнер, трейлер картины появится в 2021 году, так что пока визуал будущего фильма остается загадкой.

Стоит отметить, что это будет первый полнометражный фильм по легендарной серии игр со взрослым рейтингом R.

Поскольку это уже было заявлено другими членами команды, я, пожалуй, развею последние сомнения и слухи. Mortal Kombat получит рейтинг R, а значит впервые в истории смертельные случаи наконец появятся на большом экране (и нет, я не буду раскрывать, какие именно). Придется ждать выхода фильма и посмотреть!,

– отметил сценарист Грег Руссо.

Добавим, что выход новейшей экранизации фантастических смертельных случаев видеоигр и мультимедиа был отложен с начальной даты выхода – 15 января 2021 года.