Netflix объявил, что Николас Кейдж сыграет главную роль в сериале "History of Swear Words" ("История ругательств"). Скоро вы узнаете историю чего-то мощного и важного для нашей культуры.

Стриминговый сервис Netflix9 декабря анонсировал выход нового дерзкого документального сериала с Николасом Кейджем в главной роли. Премьера сериала "History of Swear Words" ("История ругательств") состоится 5 января. Он будет посвящен происхождению, использованию в поп-культуре, науке и культурному влиянию нецензурных слов.

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Этот крайне непристойный сериал посвящен самым распространенным ругательным словам английского языка, их истории и влиянию на культуру. Ведущий – актер Николас Кейдж,

– сообщается на сайте стримингового сервиса.

Сериал рассчитан на шесть серий, в каждой из которых зрителям предлагают окунуться в истоки следующих слов: "Fuck", "Shit", "Bitch", "Dick", "Pussy" и "Damn". В каждой 20-минутной серии Кейдж будет проводить интервью с историками, артистами и экспертами по этимологии и поп-культуре.

Приглашенными звездами сериала станут такие выдающиеся мастера комедии, как Джим Джеффрис, Джоэл Ким Бустер, Дери Дэвис, Патти Харрисон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Ник Офферман, Сара Сильверман и многие другие.

Предлагаем вашему вниманию тизер, в котором Кейдж страстно рассказывает о слове "Pussy":

Образование в сфере ругательств – урок истории, о котором вы и не думали. Но он вам нужен,

– комментирует выход нового сериала Netflix.