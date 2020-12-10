Netflix оголосив, що Ніколас Кейдж зіграє головну роль в серіалі "History of Swear Words" ("Історія лайок"). Скоро ви дізнаєтеся історію чогось потужного та важливого для нашої культури.

Стрімінговий сервіс Netflix 9 грудня анонсував вихід нового зухвалого документального серіалу з Ніколасом Кейджем у головній ролі. Прем'єра серіалу "History of Swear Words" ("Історія лайок") відбудеться 5 січня. Він буде присвячений походженню, використанню в поп-культурі, науці та культурному впливу нецензурних слів.

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Цей вкрай непристойний серіал присвячений найпоширенішим лайливим словам англійської мови, їх історії та впливу на культуру. Ведучий – актор Ніколас Кейдж,

– повідомляється на сайті стрімінгового сервісу.

Серіал розрахований на шість серій, в кожній з яких глядачам пропонують зануритись у витоки наступних слів: "Fuck", "Shit", "Bitch", "Dick", "Pussy" и "Damn". У кожній 20-хвилинній серії Кейдж буде проводити інтерв'ю з істориками, артистами та експертами з етимології та поп-культури.

Запрошеними зірками серіалу стануть такі видатні майстри комедії, як Джим Джеффріс, Джоел Кім Бустер, Дері Девіс, Патті Харрісон, Лондон Хьюз, Зейнаб Джонсон, Нік Офферман, Сара Сільверман і багато інших.

Пропонуємо вашій увазі тизер, в якому Кейдж пристрастно розповідає про слово "Pussy":

Освіта в сфері лайок – урок історії, про який ви і не думали. Але він вам потрібен,

– коментує вихід нового серіалу Netflix.