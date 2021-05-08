Норвезький художник малює картини у Paint: вони вражають

Художник із Норвегії Еспен Олсен Сотервік створює неймовірні деталізовані картини у стандартному графічному редакторі Paint. Він називає їх "швидкими скетчами".

Художник малює картини за допомогою графічного планшета, і витрачає на кожну роботу 1 – 3 години. Його підписники у твітері часто порівнюють картини Еспена з роботами Боба Росса – американського живописця, популяризатора техніки швидкого малювання олійними фарбами.

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Процес створення "швидкого скетчу" у Paint

Користувачі мережі захоплюються роботами Еспена. Дехто з них також вирішив показати свої вміння та спробувати намалювати щось у Paint. Щоправда, їхні картини мають дещо інший вигляд.

"Хороший арт, але до мого рівня тобі ще далеко"

"Через тебе я маю дурний вигляд"

"Щоразу, коли я використовую Paint, усе закінчується так"