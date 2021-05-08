Художник рисует картины с помощью графического планшета, и тратит на каждую работу 1 – 3 часа. Его подписчики в твитере часто сравнивают картины Эспена с работами Боба Росса – американского художника, популяризатора техники быстрого рисования масляными красками.

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Процесс создания "быстрого скетча" в Paint

Пользователи сети восхищаются работами Эспена. Некоторые из них тоже решили показать свои умения и попробовать нарисовать что-то в Paint. Правда, их картины выглядят несколько по-другому.

"Хороший арт, но до моего уровня тебе еще далеко"

"Из-за тебя я выгляжу по-дурацки"

"Каждый раз, когда я использую Paint, все заканчивается так"