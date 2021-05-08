Художник рисует картины с помощью графического планшета, и тратит на каждую работу 1 – 3 часа. Его подписчики в твитере часто сравнивают картины Эспена с работами Боба Росса – американского художника, популяризатора техники быстрого рисования масляными красками.
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Процесс создания "быстрого скетча" в Paint
Пользователи сети восхищаются работами Эспена. Некоторые из них тоже решили показать свои умения и попробовать нарисовать что-то в Paint. Правда, их картины выглядят несколько по-другому.