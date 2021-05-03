Майкл Шайнблюм – профессиональный фотограф из Сан-Франциско, Калифорния, США. Он специализируется на астрофотографии ландшафта, аэрофотосъемке, таймлапсе и Млечном Пути и создает оригинальный видеоконтент. Работы Майкла постоянно публикуют в известных СМИ – National Geographic, Wired Magazine, Huffington Post и The Weather Channel.

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Последнее видео, которое фотограф опубликовал на своем канале в ютубе, знакомит пользователей сети с красотой и магией Новой Зеландии. Чтобы показать невероятное разнообразие этой страны, Майкл создал таймлапс-фильм, полностью состоящий из 50 000 пейзажных фотографий, которые он собрал во время путешествия.

Воистину это одно из самых особенных мест, которые я когда-либо имел удовольствие сфотографировать. Разнообразие сцен природы в диких условиях сделало поездку невероятной. Я очень надеюсь, что вам понравится видео,

– подписал ролик фотограф.