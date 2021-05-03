Майкл Шайнблюм – професійний фотограф із Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він спеціалізується на астрофотографії ландшафту, аерофотозйомці, таймлапсі і Чумацькому Шляху та створює оригінальний відеоконтент. Роботи Майкла постійно публікують у відомих ЗМІ – National Geographic, Wired Magazine, Huffington Post і The Weather Channel.

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Останнє відео, яке фотограф опублікував на своєму каналі в ютубі, знайомить користувачів мережі з красою та магією Нової Зеландії. Щоб показати неймовірне розмаїття цієї країни, Майкл створив таймлапс-фільм, що повністю складається з 50 000 пейзажних фотографій, які він зібрав під час подорожі.

Воістину це одне з найбільш особливих місць, які я коли-небудь мав задоволення сфотографувати. Різноманітність сцен природи в диких умовах зробило поїздку неймовірною. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається відео,

– підписав ролик фотограф.