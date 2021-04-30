Панорамний знімок розширенням 120 гігапікселів зробили на вершині Емпайр-Стейт-Білдінг. Наблизивши цю світлину, можна роздивитися найдрібніші деталі, які розташовані на відстані декілька кілометрів від камери.

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За допомогою цього фото можна влаштувати собі захопливу екскурсію Нью-Йорком. Його можна роздивлятися годинами, рухаючись від дахів сусідніх будинків та лабіринтів вулиць до визначних пам'яток міста, зокрема й Статуї Свободи. Знімок настільки детальний, що без будь-яких зусиль можна побачити дрібні вивіски, годинники на стінах будівель та навіть те, що відбувається у квартирах і офісах у багатоповерхівках.

Натисніть на фото, щоб роздивитися детальніше!



Нью-Йорк з найдрібнішими деталями / Скриншот

Представник компанії EarthCam пожартував, що якщо надрукувати це фото у повному розмірі, його довжина складе 272 нью-йоркських хот-доги від краю до краю, тобто 41,5 метра.

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