Як змінилася планета за 37 років: Google Earth представив функцію таймлапсу – захопливі відео
Компанія Google представила найбільше оновлення свого сервісу Google Earth з 2017 року – функцію таймлапсу. Вона пропонує користувачам подивитися, як змінювалося будь-яке місце на планеті Земля з 1984 по 2020 рік.
Джерело:Google Blog
За останні півстоліття наша планета зазнала дивовижних трансформацій, які продовжуються з неймовірною швидкістю. Зміна клімату та розбудова міст відбувається щодня, саме тому ми цього не помічаємо. Але, якщо подивитися на ці та інші процеси у розрізі кількох десятиліть – зміни вражають.
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Як працює функція таймлапсу в Google Earth
Аби представити світу нову функцію, розробники компанії Google об'єднали 24 мільйони супутникових знімків. Завдяки цьому можна подивитися, як змінилося будь-яке місце на Землі з 1984 року.
Щоб увімкнути таймлапс, потрібно перейти за посиланням або зайти на сторінку чи додаток Google Earth, натиснути на іконку штурвалу та увімкнути функцію Timelaps in Google Earth. У полі пошуку можна ввести конкретну локацію та обрати потрібний рік або ж поспостерігати за загальними змінами на планеті.
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Крім того, Google записала 800 таймлапс-роликів, які показують глобальні зміни за 37 років у різних місцях планети. Пропонуємо вам переглянути деякі з них.
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