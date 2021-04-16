Компания Google представила самое большое обновление своего сервиса Google Earth с 2017 года – функцию таймлапса. Она предлагает пользователям посмотреть, как менялось любое место на планете Земля с 1984 по 2020 год.

За последние полвека наша планета подверглась удивительным трансформациям, которые продолжаются с невероятной скоростью. Изменение климата и развитие городов происходит ежедневно, поэтому мы этого не замечаем. Но, если посмотреть на эти и другие процессы в разрезе нескольких десятилетий – изменения впечатляют.

Это интересно Исследователь создал жуткую веб-камеру в виде человеческого глаза, которая способна подмигивать

Как работает таймлапса в Google Earth

Чтобы представить миру новую функцию, разработчики компании Google обьединили 24 миллиона спутниковых снимков. Благодаря этому можно посмотреть, как изменилось любое место на Земле с 1984 года.

Чтобы включить таймлапс, нужно перейти по ссылке или зайти на страницу или приложение Google Earth, нажать на иконку штурвала и включить Timelaps in Google Earth. В поле поиска можно ввести конкретную локацию и выбрать нужный год или понаблюдать за общими изменениями на планете.



Как поменялся Киев за 35 лет



Вырубка дождевых лесов Амазонии в Бразилии



Развитие Дубая



Отступление ледников в Аляске

Кроме того, Google записала 800 таймлапс-роликов, которые показывают глобальные изменения за 37 лет в разных местах планеты. Предлагаем вам посмотреть некоторые из них.

Как изменились города мира за 37 лет: видео

Как изменились океаны за 37 лет: видео

Как изменились леса на планете за 37 лет: видео