Эта веб-камера в виде человеческого глаза может испугать даже самых смелых пользователей. Или превратить их в параноиков.

Если вам иногда кажется, что ваша веб-камера наблюдает за вами, то с новой камерой уже не будет никаких сомнений. Немецкий исследователь Марк Тейссиер создал веб-камеру Eyecam, которая выглядит как часть человеческого тела и представляет собой инженерный прототип, что описывается как "антропоморфная веб-камера".

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Eyecam разработана в виде реалистичного человеческого глаза с небольшой областью вокруг него, включая бровь. Кроме того, камера обладает различными функциями и предлагает пользователю несколько режимов. Один из них предполагает пристальное слежение за владельцем и его действиями – при этом камера моргает, вращает глазом, двигает монобровью (внутри есть шесть сервомоторов) и в целом делает все, чтобы человеку было некомфортно. Другой режим Eyecam – сон.



Eyecam разработана в виде реалистичного человеческого глаза / Фото Ign

За все движения веб-камеры Eyecam отвечают моторы и механизмы. Если ей долго не уделять внимания, она может загрустить и пустить слезу. А если с глазом сидеть рядом и разговаривать – он будет радоваться.



За все движения вебкамеры Eyecam отвечают моторы и механизмы / Фото Ign

Марк Тейссиер говорит, что массовое производство такой веб-камеры не планируется. Своим изобретением он лишь хотел вызвать эмоции у аудитории и обратить внимание на проблему приватности, связанной с отслеживающими устройствами.

Веб-камеры всегда пристально следят за нами. Человеческий глаз и веб-камера почти одно и то же, но у глаз есть преимущество – они могут выражать эмоции: гнев, грусть, обиду, радость и прочее. Я хочу, чтобы люди задумались, глядя на мое устройство,

– рассказал ученый.

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