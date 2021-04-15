Японский бренд Midorikawa создал обувь, имитирующий человеческую ногу– со стопой, пятью пальцами и педикюром. Оно призвано создать ощущение ходьбы босиком.

Обувь из коллекции будет представлена в трех нюдових цветах для разных тонов кожи – Ivory, Snow и Mocha. Цвет педикюра можно будет выбрать – пока что представили модели с ногтями красного и бежевого цветов. Производители разработали и женскую, и мужскую версию "босоногой" обуви.

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Партнером проекта стала итальянская компания Vibram, которая занимается изготовлением резиновой подошвы для обуви. Именно их фирменная технология должна создать реалистичный эффект ходьбы босиком.

Обувь с пальцами и педикюром от японского бренда / Фото с инстаграма midorikawaofficial

Обувь будет демисезонной и появится в продаже в конце лета вместе с коллекцией Midorikawa осень – зима 2021. Цена этой модели с неоднозначным дизайном пока неизвестна.