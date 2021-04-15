Японський бренд Midorikawa створив взуття, що імітує людську ногу – зі стопою, п'ятьма пальцями та педикюром. Воно покликане створити відчуття ходьби босоніж.

Взуття з колекції буде представлене у трьох нюдових кольорах для різних тонів шкіри – Ivory, Snow і Mocha. Колір педикюру також можна буде обрати – поки що представили моделі з нігтями червоного та бежевого кольорів. Виробники розробили і жіночу, і чоловічу версію "босого" взуття.

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Партнером проєкту стала італійська компанія Vibram, що займається виготовленням гумової підошви для взуття. Саме їхня фірмова технологія має створити реалістичний ефект ходьби босоніж.

Взуття з пальцями та педикюром від японського бренду / Фото з інстаграму midorikawaofficial

Взуття буде демісезонним і з'явиться у продажу наприкінці літа разом із колекцією Midorikawa осінь – зима 2021. Ціна цієї моделі з неоднозначним дизайном поки що невідома.