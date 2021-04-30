Панорамный снимок расширением 120 гигапикселей сделали на вершине Эмпайр-Стейт-Билдинг. Приблизив эту фотографию, можно рассмотреть мельчайшие детали, которые расположены на расстоянии нескольких километров от камеры.

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С помощью этого фото можно устроить себе увлекательную экскурсию по Нью-Йорку. Его можно рассматривать часами, двигаясь от крыш соседних домов и лабиринтов улиц к достопримечательностям города, в том числе и Статуе Свободы. Снимок настолько подробный, что без каких-либо усилий можно увидеть небольшие вывески, часы на стенах зданий и даже то, что происходит в квартирах и офисах в многоэтажках.

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Нью-Йорк с мельчайшими деталями / Скриншот

Представитель компании EarthCam пошутил, что если напечатать фото в полном размере, его длина составит 272 нью-йоркских хот-дога от края до края, то есть 41,5 метра.

Самое детальное фото Нью-Йорка: смотрите видео