Художник малює картини за допомогою графічного планшета, і витрачає на кожну роботу 1 – 3 години. Його підписники у твітері часто порівнюють картини Еспена з роботами Боба Росса – американського живописця, популяризатора техніки швидкого малювання олійними фарбами.
Це цікаво Фотограф змонтував ролик з 50 000 фотографій Нової Зеландії, щоб показати її неймовірну красу
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Процес створення "швидкого скетчу" у Paint
Користувачі мережі захоплюються роботами Еспена. Дехто з них також вирішив показати свої вміння та спробувати намалювати щось у Paint. Щоправда, їхні картини мають дещо інший вигляд.