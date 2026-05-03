У Філадельфії живе чоловік, що вигадав "геніальну" бізнес-ідею, яка і справді виявилася геніальною. Він продає брендам рекламу на своєму унітазі, розповідає NDTV. Колись він був безробітним, а тепер має купу замовлень від відомих брендів.

Як американець заробляє на унітазі?

У профілі Ніка Грінаволта в Instagram вказано, що він намагається заробити 1 мільйон доларів на своєму туалеті. Звучить дуже перспективно і трохи кумедно, проте безробітний Нік вже має замовлення. Все почалося як жарт. Нік не мав постійного заробітку, проте мав фантазію, певні навички та... унітаз.

Передивившись відео Ніка, ми зрозуміли, що він використовує так званий відеомапінг. Це такий напрям в аудіовізуальному мистецтві, коли роблять 3D-проєкцією на фізичний об'єкт з урахуванням його геометрії та місця розташування в просторі. Тобто Нік мав певні знання у цьому й вирішив їх креативно застосувати.

Що ви думаєте? Це спрацювало! Бренди зацікавила його пропозиція. У чергу до вбиральні чоловіка вишикувалися відомі компанії: Clorox, Pine-Sol та MiraLAX. Бренд чоловічої косметики Dr. Squatch теж купив собі "місце".

На унітазі Грінаволта навіть "побувала" криптоплатіжна компанія MoonPay. Вони розмістили свою рекламу на унітазі Ніка й отримали крутий фідбек: 1 мільйон переглядів відео в Instagram, потік завантажень застосунку та понад 1000 нових підписників. Як зазначили самі представники MoonPay, на цю кампанію вони витратили лише 0,05% свого річного маркетингового бюджету.

Як мережа реагує на "унітазну" рекламу?

А мережа у захваті! Хтось щиро дивується, хтось називає Ніка генієм, хтось трохи заздрить, давайте будемо чесними. Ось що пишуть:

"Це найкраще використання технології, яке я бачив";

"Чесно кажучи, ти просто геній, що придумав це";

"Ми вже любимо цей порцеляновий трон";

"Це реклама настільки класна, що я вже побігла купляти те, що він рекламує";

"Можна використовувати таку рекламу в туалетах літаків".

Насправді унітаз у сфері реклами з’являвся не один раз. Мається на увазі не реклама самого унітазу, а унітаз як головний герой кампаній, якщо так можна сказати. Наприклад, кілька років тому у Лондоні VPN-сервіс перетворив приватність на гучний перформанс, пише techradar.

Журналісти цього сайту одного разу вийшли з офісу на обід і натрапили на вантажівку, у прозорому кузові якої хлопець сидів на унітазі... спустивши штани. Виявляється, ця неочікувана сцена – не знімання якогось фільму, не чийсь розіграш або програне парі. Це провокативна акція партизанського маркетингу від VPN-провайдера Surfshark. "Наскільки багато ти готовий розкрити?", – таке питання було написане гігантськими літерами збоку вантажівки.



Реклама VPN-компанії у Лондоні / Фото Future

Рекламний відділ компаній таким чином вирішив кинути виклик схильності людей наражати на небезпеку власну приватність у цифровому світі. Наприклад, багато хто з нас готовий публікувати приватні моменти життя в соцмережах заради лайків, але у реальному житті ми встановлюємо чіткі межі. Парадокс.

