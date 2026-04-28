Принаймні, американець впевнений у цьому невипадковому ланцюжку подій. Якби він не працював понад норми, то не зайшов би у магазин за їжею, не купив би білет і не став би багатим, пише UPI.

Як чоловік у Меріленді виграв 100 тисяч доларів

Історія сталася у місті Балтимор. Там живе наш герой, який вирішив не розкривати свого імені. Нам відомі лише його ініціали – А. Р. Так от одного дня чоловік, який є прибиральником вулиць, працював понаднормово. Під кінець робочого дня він зголоднів й забіг до магазину Wawa. З магазину наш герой вийшов із сендвічем та двома лотерейними білетами.

Того ж дня він перевірив білети й виявив, що один із них, "50X The Cash", приніс йому 100 тисяч доларів виграшу. А. Р. вирішив тримати свій виграш у таємниці, але повідомив представникам лотереї, що витратить гроші на оплату рахунків та придбання нового автомобіля.



Чоловік у США розбагатів на 100 тисяч доларів / Maryland Lottery

Ефект доміно: що це і до чого тут виграш у лотереї

Випадок із щасливим жителем Меріленда можна пов'язати з так званим ефектом доміно. Це явище описують як ланцюгову реакцію, що виникає, коли одна подія провокує серію схожих, пов’язаних або взаємозалежних подій, пише Study.com. Ця назва походить від метафори з кісточками доміно: кожна з них, падаючи, перекидає наступну і створює ланцюг. Впевнені, ви бачили відео з цілими картинами, які роблять з кісточок доміно, що падають.

Цей термін часто використовують для пояснення причинно-наслідкових зв’язків, бо він допомагає зрозуміти, як різні фактори впливають один на одного. Події в межах ефекту доміно зазвичай відбуваються протягом короткого проміжку часу.

Термін "ефект доміно" часто вживають стосовно катастрофічних подій або взаємопов’язаних невдач, таких як стихійні лиха чи серія аварій. Проте цей механізм не обов’язково веде лише до негативних наслідків. Наприклад, один випадок (як-от понаднормова зміна на роботі) може запустити позитивний ланцюжок подій, який зрештою призведе до неочікуваного успіху, наприклад, виграшу в лотерею.

Скептик, який виграв у лотереї 50 тисяч доларів

Якщо наш двірник з Меріленда не був проти пограти у лотерею, то інший американець все життя був скептично налаштований щодо цього. Раніше 24 Канал розповідав про ще одного жителя Меріленда, який вперше в житті купив лотерейний білет і зірвав куш. Чоловік виграв цілих 50 тисяч доларів.

Ви спитаєте, якщо він скептик, то чого наважився купити білет? З ним сталася одна історія, яка підштовхнула його до покупки. Але білет, як запевняє чоловік, він купив для своєї дружини, яка якраз доволі азартна людина.