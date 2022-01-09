Невідомі відомі речі: у мережі показали зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей
Джерело:24 канал
Багато з цих предметів спереду бачили мільйони. Але чи знаєте ви, як виглядають вони з іншого ракурсу?
Туристам завжди показують лиш парадну сторону тих чи інших пам'яток архітектури або відомих речей у музеях. Все що потрібно глядачам – чудово прикрашені фасади, ретельно поставлені шоу, ідеально нафарбовані особи.
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Проте багатьох з нас цікавить, а що ж там за лаштунками, як виглядає зворотний бік речей – справжній. Розваги 24 пропонують подивитися на задні ракурси, які допомагають краще зрозуміти саму суть речей.
1. Голова Тутанхамона
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
2. Космічний скафандр
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
3. Сонячне затемнення
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
4. "Золоте Селфі" Еллен Дедженерес на церемонії вручення "Оскара"
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
5. Сцена театру
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
6. Джоконда
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
7. Русалонька в Копенгагені
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
8. Єгипетські піраміди
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
9. Великий Будда Камакури
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото Alamy
10. Напис Hollywood
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
11. Акула з фільму "Щелепи"
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
12. Давньоєгипетський сфінкс
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото Alamy
13. Зворотна сторона Місяця
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж
14. Венера Мілоська
Зворотний бік предметів, які бачили мільйони людей / Фото із соцмереж